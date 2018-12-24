2018-12-24T11:42:13+03:00
Общество

Поклонники высмеяли новый наряд известной телеведущей из Кемерова

Елена Малышева поделилась новым образом в Instagram
Екатерина БОРМОТОВА
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Поклонники высмеяли новый наряд телеведущей из Кемерова Елены МалышевойПоклонники высмеяли новый наряд телеведущей из Кемерова Елены МалышевойФото: Александр ГЛУЗ
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Телеведущая из Кемерова Елена Малышева попросила своих поклонников оценить ее новый наряд – платье от молодого дизайнера. Многие пользователи откровенно высмеяли образ Малышевой, отметив, что это полная безвкусица.

Уроженка Кемерова поделилась в своем Instagram видео, на котором она стоит в новом наряде для очередной телепередачи.

– Стою в платье, которое расписала вот эта девушка, Тэйлли Кагирова. Тут (спереди платья – ред. «КП») такая страшная морда. Мы снимаем программу «Жизнь после Нового года». А тут (на спине) прекрасная девушка, – рассказала Малышева.

Кадр: Instagram

Кадр: Instagram

Телеведущая попросила поклонников в комментариях озвучить ей модный приговор. Мнения комментаторов разделились. Одни откровенно высмеяли теледиву из глубинки.

«А нормальную одежду вы можете носить?? Вечно что-то пялите, каких-то дизайнеров немыслимых откапываете. Из крайности в крайность. Найдите уже свой стиль», – написал пользователь под ником marusababy

«Вам бы просто белый халат, вы же ведете передачу о здоровье, а не «Модный приговор», вы еще нарядите ведущих-врачей во фраки. Цирк!», – возмутился kydelkolev2018.

Другие пользователи были менее критичны, отмечая, что этот агрессивный наряд не красит Малышеву, поскольку у нее сложился нежный образ. Нашлись и те, кого дизайнерское платье на телеведущей привело в восторг.

«Елена Васильевна! Сидит на вас прекрасно, и очень вам к лицу! Отдельное спасибо Мастеру – золотые ручки!!», – прокомментировала lena.avdonina.

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