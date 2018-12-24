Новокузнечанам пригрозили штрафом за катание с главной горки города

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-24T11:44:39+03:00

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Возмущенные новокузнечане в социальных сетях пожаловались на то, что им запрещают кататься с горки на Площади общественных мероприятий. Более того, рядом с горкой даже появилась табличка, на которой упоминалось о штрафе в размере тысячи рублей за несанкционированный спуск.

Кто разместил странную табличку и согласована ли она с администрацией города? можно ли будет вообще кататься с горок на главной площади города? в администрации города сообщили, что эту надпись разместил подрядчик, так как горка еще не доделана и кататься на ней попросту небезопасно. Таким обзом подрядчик решил предупредить граждан о том, что подниматься на нее и скатываться вниз нельзя.

Фото: city-n

- Единственная цель была – оградить горожан от риска, никто деньги брать не собирался, - цитирует слова руководителя администрации Центрального района Николая Маслова novokuznetsk.ru.– Что на этой горке, что на двух других не сразу получилось создать ледяную корку. Водой поливали, но она не успевала замерзнуть. Занимаемся, думаю, в течение одного-двух дней все сделаем.

Большую снежную горку на площади стали возводить на прошлой неделе. Также здесь имеются две безопасные горки с деревянным каркасом поменьше размером. Уде установлена новая новогодняя ель, завершаются работы над созданием снежного городка.