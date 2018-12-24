Глава Кузбасса выразил соболезнования семьям погибших горняков в Соликамске

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-24T11:55:10+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования от имени всех кузбассовцев семьям погибших горняков в Пермском крае. На шахте в Соликамске погибли девять рабочих.

В субботу утром в строящемся стволе шахты в Соликамске произошел пожар. Бригада из девяти человек, работавшая на самом нижнем горизонте шахты, не смогла выбраться. Все рабочие погибли.

В понедельник утром Сергей Цивилев начал аппаратное совещание с минуты молчания с память о погибших горняках в Пермском крае. Кроме того, глава Кузбасса направил губернатору края Максиму Решетникову телеграмму с соболезнованиями.

«Это огромное горе, которое трудно понять и невозможно осознать. Но знайте, в этой беде вы не одиноки. В эти трудные часы передаем искренние соболезнования и слова поддержки семьям, родным и близким горняков, погибших в результате аварии. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», — говорится в телеграмме.