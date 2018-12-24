Кузбассовец похищал и насильно лечил алкоголиков и наркоманов

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-24T13:06:33+03:00

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Житель Новокузнецкого района, когда-то бывший наркоманом, решил, что может помочь другим излечиться от зависимости. Он похищал людей и насильно удерживал их в реабилитационном центре.

25-летний житель Новокузнецкого района некоторое время назад смог избавиться от наркозависимости и решил, что теперь будет жить и работать во благо людей. Вместе с двумя приятелями в сентябре 2018 года он арендовал коттедж и нашел клиентов. Их против воли в центр доставляли родственники, при этом сумма вознаграждения составляла от 2,5 до шести тысяч рублей. Одна из клиенток смогла сбежать из «центра» и обратилась за помощью в полицию. Женщина рассказала, что ее удерживали незнакомые люди, и 21 декабря нынешнего года сотрудники полиции освободили еще 12 человек. Они подтвердили, что находились там против воли.

Организатор реабилитационного центра, как оказалось, не имел никаких документов, подтверждающих его право заниматься этой деятельностью. Один из его приятелей задержан и дает показания, третий же борец с зависимостями скрывается от сотрудников полиции.

- В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.