2018-12-24T13:21:38+03:00
Общество

Кузбасс получит 34 новые машины скорой помощи

Об этом рассказал Сергей Цивилев
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: АКОФото: АКО
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Кузбасс получит 34 новые машины скорой помощи. 25 из них поступят в больницы региона на этой неделе, сообщил Сергей Цивилев.

«Сегодня на аппаратном совещании обсуждали с коллегами развитие медицины в Кузбассе. Тема непростая — не раз кузбассовцы писали мне, что долго ждали приезда врачей. Однако работа ведется — регион получит 34 машины скорой помощи. 25 из них уже на этой неделе поступят в распоряжение больниц, остальные прибудут в ближайшее время», – написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети, отметив, что новая техника оснащена всем необходимым оборудованием.

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