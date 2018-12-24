В Кемерове меценаты собрали 13,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-24T14:16:06+03:00

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В столице Кузбасса прошел новогодний благотворительный бал, на котором меценаты собрали 13,5 миллиона рублей для нуждающихся в помощи жителей региона. Эту сумму участники бала отдали за картины кузбасских художников. Об этом рассказала председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева.

– Мы пригласили на вечер почетных жителей Кузбасса, которые своим трудом вносят значимый вклад в развитие региона. В рамках благотворительного бала его участникам предложили приобрести картины и произведения искусства кузбасских художников и талантливых детей. На собранные средства мы поможем детским образовательным учреждениям, детским домам, деткам с редкими заболеваниями, которым требуется адресная медицинская помощь, также поддержим региональных художников, — сказала Анна Цивилева.

Меценаты купили картины на общую сумму 13,5 миллиона рублей. Список получателей помощи составила Анна Цивилева после поездок по Кузбассу. В него вошли школы искусств, спортивные центры, инклюзивные школы, а также дети с тяжелыми заболеваниями.

Материальная помощь напрямую направлена адресатам от благотворителей. Например, детская школа искусств поселка Тяжинский закупает музыкальные инструменты. Также детская художественная школа поселка Тисуль, где занимаются дети-инвалиды, получит новое оборудование. Кемеровская спецшкола №100 психолого-педагогической поддержки получит лестничный подъемник для детей с диагнозом ДЦП. Детский дом «Дружба» в Прокопьевске уже получил пять компьютеров, принтер, детские игрушки. Помощь получат и другие учреждения.

Кроме того, финансовую поддержку получила семья четырехлетней Алены Ермалюк. Девочка страдает редким заболеванием кожи. Ей требуются постоянные перевязки и средства для ухода.