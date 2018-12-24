Новокузнецкий памятник с пограничниками и собакой отметили премией ФСБ

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-24T14:27:14+03:00

Композиция стала одной из лучших в своей категории

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Новокузнецкий мемориал Славы защитникам границ Отечества был отмечен премией ФСБ России.

Церемония награждения победителей Премии ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности состоялась 6 декабря в Москве. Одно из призовых мест занял мемориал, который был открыт нынешней весной в Новокузнецке.

Автору памятника «Мемориал Славы защитникам территориальной целостности, суверенитета и безопасности Отечества» Александру Редькину вручили третью премию в номинации «Изобразительное искусство».

Напомним, памятник был открыт 25 мая рядом со зданием ФСБ на улице Кирова. Композиция памятника состоит из четырех фигур, символизирующих пограничников разных периодов столетней истории России и фигуры пограничной собаки. Они стоят на фоне географической карты России – стены с надписью «Границы Родины священны и неприкосновенны. В центре композиции – столб с гербом ФСБ и Вечный огонь