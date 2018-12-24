Жительница Междуреченска дважды лишилась сбережений из-за финансовой пирамиды

СЕГОДНЯ 15:16 2018-12-24T15:16:31+03:00

Изменить размер текста: A A

71-летняя жительница Междуреченска дважды стала жертвой мошенников. В первый раз – когда согласилась вложить деньги в финансовую пирамиду. Во второй – когда согласилась получить компенсацию за это.

Несколько лет назад жительница города Междуреченска решилась вложить деньги в финансовую пирамиду. Тогда он не получила прибыли, лишилась денег, а со временем и перестала вспоминать неприятный инцидент. Напомнил же ей об этом незнакомец, позвонивший женщине. Он заявил, будто счет по-прежнему активен, и за несколько лет на нем накопилась немалая сумма. Незнакомец пообещал вывести со счета деньги и передать их женщине. А для этого ей нужно всего лишь назвать реквизиты карты и пароли, которые придут в смс. Женщина сделала все, как велел незнакомец – и с ее счета пропало около 28 тысяч рублей. И лишь тогда женщина поняла, что не было никакого счета и компенсации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, мошенника разыскивают сотрудники полиции. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.