Хирурги из Кемерова научились удалять аппендицит без шрамов

СЕГОДНЯ 17:30 2018-12-24T17:30:09+03:00

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Кемеровские врачи освоили операцию по удалению аппендицита через один прокол. Теперь после операции шрамов не остается.

Лапароскопическая аппендэктомию монодоступом хирурги проводят в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Благодаря этому методу при удалении аппендицита не делается большого разреза, соответственно, операция становится малотравматичной. Реабилитация после вмешательства проходит намного быстрее, а следов операции практически не остается: уже через месяц заметна лишь только точка на месте, где выполнялся прокол.

- Областная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Подгорбунского - единственная клиника в городе, где освоили данную методику, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. - На сегодняшний день проведено восемь подобных операций. В планах у хирургов – использование монодоступа не только при остром аппендиците, но и при других заболеваниях.