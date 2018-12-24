2018-12-24T17:58:24+03:00
Происшествия

В Кузбассе завели дело на подрядчика, забывшего про капремонт

Фирма получила 450 тысяч рублей и не начала ремонт
Кирилл ЧАЩИН
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В Осинниках фирма-подрядчик получила 449 тысяч рублей на капитальный ремонт крыши и забыла о нем. Прокуратура добивал возбуждения уголовного дела.

В октября 2018 года жители дома № 74 по улице Кирова пожаловались в прокуратуру на невыполненный капительный ремонт. По плану ремонт в доме должен был быть проведен в 2017 году. По результату конкура в январе 2018 года Фонд капитального ремонта заключил договор с ООО «Текстиль-Регион» на ремонтные работы, в том числе на ремонт крыши. Стоимость работ составила 1 миллион 499 тысяч рублей. Подрядчик должен был провести работы до сентября 2018 года. В феврале из фонда в фирму поступило 449 тысяч рублей

– Однако, как показала прокурорская проверка, по состоянию на 17 октября 2018 договор не исполнен, к выполнению работ организация даже не приступала, – отметили в прокуратуре.

Прокурор направил материалы проверки в следственные органы. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

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