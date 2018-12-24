В Кемерове столкнулись троллейбус, маршрутка и две машины

СЕГОДНЯ 18:39 2018-12-24T19:05:34+03:00

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В Кемерове в понедельник вечером, 24 декабря, произошла авария с участие двух автомобилей, маршрутного такси и, предположительно, троллейбуса. Очевидцы опубликовали кадры с места ДТП в социальной сети.

Авария произошла около 18.00 на проспекте Химиков между Бульваром строителей и улицей Ворошилова. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что Chevrolet Niva врезалась в попутный кроссовер, справа от которого с включенной аварийной сигнализацией стоит ПАЗ. Следом за маршруткой также на «аварийке» строит троллейбус. Заметных повреждений у троллейбуса и ПАЗа не наблюдалось.

О пострадавших в ДТП очевидцы не сообщают. Один пользователей соцсети предположил, что причиной аварии могла стать колея на дороге.