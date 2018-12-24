СЕГОДНЯ 19:35 2018-12-24T19:35:54+03:00

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В Кемерове трамвай переехал собаку. Животное несколько часов истекало кровью в сугробе и погибло. Очевидцы обвинили в смерти пса МЧС.

Об инциденте в соцсети рассказал анонимный пользователь. По его словам наезд на крупное животное произошло в воскресенье в 11.40 на улице Угловая. Трамвай травмировал передние лапы и морду животного.

«На протяжении почти трех часов пес лежал на снегу, истекая кровью, и замерзал на глазах у проезжавших и проходивших мимо кемеровчан. Жители ближайших домов звонили в МЧС, им ответили, что сигнал принят. Ждали мы три часа. Звонили дважды в МЧС, в ветклиники и по приютам с просьбой о помощи. Пес умер у нас на руках при подъезде к клинике на Советском», – написал аноним.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту историю. Большинство отметило: чтобы помочь собаке, нужно было сразу отвезти животное к ветеринарам.

В главном управлении МЧС Кузбасса «Комсомольской правде» прокомментировали инцидент. Как отметили в ведомстве, к ним такой сигнал не поступал.

– Этот сигнал поступал в центр обработки вызовов 112. Он был перенаправлен в специализированную службу. Сотрудники МЧС России для этих работ не привлекались, – отметили в ведомстве.