2018-12-25T03:27:27+03:00
Общество

В Кемерове закрыли столовую в торговом центре из-за антисанитарии

Столовая работала для сотрудников ТЦ
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове из-за антисанитарии закрыли столовую для сотрудников торгового центра. В ней нашли грязь и тараканов

Во время внеплановой проверки Роспотребнадзора в столовой для сотрудников одного из торговых центров Кемерова были найдены нарушения требований санитарного законодательства. Так, площади помещения не соответствовали мощности организации и не обеспечивали соблюдение санитарных правил и норм. На кухне не было ванн для обработки сырья, его обрабатывали в бытовых раковинах. Кроме того, на сырье не было документов. У поваров не оказалось документов о прохождении профессиональной и гигиенической подготовки. И, наконец, в помещении столовой нашли рыжих тараканов.

По решению суда 1 декабря судебные приставы закрыли столовую на 90 суток. Помещения опечатаны.

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