В Кузбассе чиновников поймали на занятии бизнесом

СЕГОДНЯ 04:12 2018-12-25T04:12:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе четыре чиновника занимались предпринимательством. Нарушения антикоррупционных запретов выявила прокуратура.

В Прокопьевском районе три сотрудника администрации и один работник Совета народных депутатов Прокопьевского муниципального района занимались предпринимательством. Более года они оказывали платные услуги, в том числе разрабатывали нормативные правовые акты для администраций сельских поселений района по гражданско-правовым договорам, заключенным на основании закона о госзакупках.

– Необходимо отметить, что муниципальные служащие уведомили своего работодателя о занятии иной оплачиваемой деятельностью. Однако лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений, не установили факты нарушения требований к служебному поведению и своевременно не пресекли их, – отметили в областной прокуратуре.

Прокуратура потребовала от главы района, председателя районного Совета и глав 10 сел устранить нарушения. На четырех госслужащих наложены взыскания, девять сотрудников, ответственных за профилактику коррупционных, привлечены к ответственности. Муниципальные контракты на оказание юридических услуг расторгнуты.