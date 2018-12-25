В Кемерове пройдет благотворительная ярмарка

СЕГОДНЯ 04:59 2018-12-25T04:59:06+03:00

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В Кемерове в рамках Сибирского маркета HAND-MADE пройдет Новогодняя ярмарка Добра. Благотворительная ярмарка состоится 29 декабря в ТРК «Лапландия».

Как сообщают организаторы, Благотворительная ярмарка Добра должна популяризировать благотворительность среди горожан и помочь в развитии некоммерческим организациям. Она пройдет в рамках благотворительной акции «Четыре лапы и хвост» с использованием президентского гранта.

На ярмарке можно будет приобрести оригинальные подарки и сувениры, принять участие в разнообразных творческих мастер-классах от некоммерческих организаций и молодежных объединений, а также передать продукты и лекарства для Южный и Службы спасения животных.

Новогодняя ярмарка Добра будет проходить на первом этаже «Лапландии» с 14 до 19 часов.