2018-12-25T05:17:13+03:00
Общество

В Новокузнецке поставили новые светофоры

Регулировщики заработали на нескольких проспектах
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке городские власти установили новые светофоры. Регулировщики появились на проспекте Строителей и Кузнецкстроевском.

Светофоры установили на пешеходном переходе рядом с ГИБДД Новокузнецка, в районе дома № 20 по улице Покрышкина. Также новые регулировщики появились на пешеходном переходе на проспекте Строителей в районе дома №42. Новые светофоры вызывного типа

– Уважаемые пешеходы! Не забывайте, что для перехода дороги нужно нажать кнопку, дождаться разрешающего сигнала светофора, и только после этого выходить на проезжую часть, – отметили в администрации Новокузнецка.

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