В Новокузнецке поставили новые светофоры
Регулировщики заработали на нескольких проспектах
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В Новокузнецке городские власти установили новые светофоры. Регулировщики появились на проспекте Строителей и Кузнецкстроевском.
Светофоры установили на пешеходном переходе рядом с ГИБДД Новокузнецка, в районе дома № 20 по улице Покрышкина. Также новые регулировщики появились на пешеходном переходе на проспекте Строителей в районе дома №42. Новые светофоры вызывного типа
– Уважаемые пешеходы! Не забывайте, что для перехода дороги нужно нажать кнопку, дождаться разрешающего сигнала светофора, и только после этого выходить на проезжую часть, – отметили в администрации Новокузнецка.