В Новокузнецке студент выпал из окна на третьем этаже

СЕГОДНЯ 05:48 2018-12-25T05:55:25+03:00

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В Новокузнецке студент одного из профессиональных училищ выпал из окна на третьем этаже. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел около полуночи на проспекте Климасенко. Из окна дома на третьем этаже выпал молодой человек. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него переломы нескольких позвонков и ушибы. Также медики отметили, что студент выпал из окна, будучи пьяным, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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