Жительница Кузбасса едва не сгорела, пытаясь растопить печь

СЕГОДНЯ 06:09 2018-12-25T06:14:48+03:00

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В Кузбассе местная жительница попала в больницу с ожогами 56 процентов тела. Женщина пыталась растопить печь в бане газовым баллончиком, который воспламенился у нее в руках.

Инцидент произошел в Юрге 24 декабря. в местную больницу доставили 63-летнюю пенсионерку, у которой диагностировали ожог пламенем площадью 56 процентов, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным собеседника издания, женщина пыталась растопить печь в бане при помощи газового баллончика для розжига, но он воспламенился в ее руках. Сейчас жительница Юрги проходит лечение.