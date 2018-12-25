Жительница Кузбасса едва не сгорела, пытаясь растопить печь
В руках женщины воспламенился газовый баллончик для розжига
У женщины диагностировали ожог 56 процентов телаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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В Кузбассе местная жительница попала в больницу с ожогами 56 процентов тела. Женщина пыталась растопить печь в бане газовым баллончиком, который воспламенился у нее в руках.
Инцидент произошел в Юрге 24 декабря. в местную больницу доставили 63-летнюю пенсионерку, у которой диагностировали ожог пламенем площадью 56 процентов, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По данным собеседника издания, женщина пыталась растопить печь в бане при помощи газового баллончика для розжига, но он воспламенился в ее руках. Сейчас жительница Юрги проходит лечение.