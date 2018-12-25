В Кузбассе за неправильную парковку оштрафовали более тысячи водителей

СЕГОДНЯ 06:40 2018-12-25T06:40:09+03:00

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Более тысячи кузбассовцев были привлечены к ответственности за то, что нарушили правила остановки и парковки автотранспорта. Из-за них другим автомобилистам и спецтехнике создавались помехи при движении.

В последнее время автомобилисты все чаще нарушают правила остановки и парковки транспортного средства. Оставляя машины в неположенных местах, они не просто нарушают Правила дорожного движения, но и мешают проезду других автомобилей и работе спецтехники. Так, коммунально-дорожные службы из-за оставленных машин не могут провести качественную уборку дороги.

Сотрудники Госавтоинспекции в течение года проводили рейды и уделяли немало внимания нарушению правил парковки. Как результат – выявлено более тысячи автолюбителей, нарушающих правила.

- Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части влечет наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, - напоминает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Кроме того, в этих случаях может быть применена принудительная эвакуация транспорта на специальную охраняемую стоянку.