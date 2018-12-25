В Кузбассе пожилой сельчанин погиб на пожаре из-за печи

СЕГОДНЯ 06:51 2018-12-25T06:51:12+03:00

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В Чебулинском районе на пожаре погиб пожилой сельчанин. Пожар из-за печи произошел в частном доме в селе Чумай.

Сигнал о возгорании на улице Ленина поступил в оперативные службы в 20.20. На место выехали две автоцистерны и семь сотрудников МЧС.

- На момент прибытия первого подразделения горели веранда внутри и стены дома снаружи. Площадь пожара составила 41 квадратный метр. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации печей, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

О пострадавших ведомство не сообщает, однако, по данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации огня в доме было обнаружено тело 86-летнего мужчины. В обстоятельствах гибели пенсионера разбираются следственные органы.

Напомним, что в регионе до 15 февраля будет действовать особый противопожарный режим, который вводится в зимнее время из-за интенсивной эксплуатации печного отопления.