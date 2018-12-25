2018-12-25T07:52:16+03:00
Происшествия

В центре Кемерова из-за лобового ДТП образовалась пробка

Авария произошла на улице Мичурина
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове на улице Мичурина днем 25 декабря лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Ipsum. Из-за ДТП на данном участке дороги образовался затор.

Фотографии, запечатлевшие последствия дорожного инцидента, появились в социальных сетях. На кадрах видно, что у автомобиля Hyundai сильно повреждена передняя часть. Toyota после столкновения развернуло поперек дороги – машина перегородила полосу для движения.

Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Также на фотографиях видно, что на месте происшествия работает бригада скорой помощи и сотрудники МЧС.

Из-за аварии на данном участке дороги образовалась пробка. Судя по информации сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока на улице Мичурина в сторону Красноармейской составляет 7 километров в час.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове разыскивают 49-летнюю Ирину Ковешникову
Евгений Курапов покинул пост начальника департамента транспорта Кузбасса
Морозы помешали проведению предновогодней ярмарки в Кемерове
Новокузнечан приглашают на новогодний флешмоб с телефонами
В Кемерове незаконно брали деньги за вход на Красное озеро
Уроженец Кузбасса Кирилл Капризов принес победу армейцам в чемпионате КХЛ
Две иномарки и фура столкнулись на автодороге в Кузбассе
В Кузбассе пожилой сельчанин погиб на пожаре из-за печи
В Кузбассе за неправильную парковку оштрафовали более тысячи водителей
Жительница Кузбасса едва не сгорела, пытаясь растопить печь
В Новокузнецке студент выпал из окна на третьем этаже
В Новокузнецке поставили новые светофоры
В Кемерове пройдет благотворительная ярмарка
В Кузбассе чиновников поймали на занятии бизнесом
В Кемерове закрыли столовую в торговом центре из-за антисанитарии
В Кемерове трамвай переехал собаку
В Кемерове столкнулись троллейбус, маршрутка и две машины
В Кузбассе завели дело на подрядчика, забывшего про капремонт
Хирурги из Кемерова научились удалять аппендикс без шрамов
Жительница Междуреченска дважды лишилась сбережений из-за финансовой пирамиды