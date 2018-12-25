В центре Кемерова из-за лобового ДТП образовалась пробка

СЕГОДНЯ 07:52 2018-12-25T07:52:16+03:00

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В Кемерове на улице Мичурина днем 25 декабря лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Ipsum. Из-за ДТП на данном участке дороги образовался затор.

Фотографии, запечатлевшие последствия дорожного инцидента, появились в социальных сетях. На кадрах видно, что у автомобиля Hyundai сильно повреждена передняя часть. Toyota после столкновения развернуло поперек дороги – машина перегородила полосу для движения.

Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Также на фотографиях видно, что на месте происшествия работает бригада скорой помощи и сотрудники МЧС.

Из-за аварии на данном участке дороги образовалась пробка. Судя по информации сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока на улице Мичурина в сторону Красноармейской составляет 7 километров в час.