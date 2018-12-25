Две иномарки и фура столкнулись на автодороге в Кузбассе

СЕГОДНЯ 07:59 2018-12-25T07:59:44+03:00

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Накануне вечером в Кузбассе на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» произошло тройное ДТП. Здесь столкнулись два легковых автомобиля и фура.

Тройное ДТП произошло 24 декабря около 17:20 на 28-ом километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк». Легковые автомобили получили значительные повреждения, однако сами водители не получили в ДТП серьезных травм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/683784" frameborder="0"></iframe> Тройное ДТП на кузбасской трассе..Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"Екатерина РОМАНОВА

- По предварительным данным, водитель автомобиля, житель города Белово, Toyota Camry не выбрал безопасную скорость, которая обеспечивала бы постоянный контроль за двидением транспорта, не учел состояние полотна и метеоусловия. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault и фурой Iveco, -сообщает детали ДТП отдел пропаганды кузбасской Госавтоинспекции.

ГИБДД Кемеровской области напоминает водителям о том, что необходимо быть предельно внимательными на дороге, не нарушать скоростной режим, держать интервал и следить за дистанцией.