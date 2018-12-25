Уроженец Кузбасса Кирилл Капризов принес победу армейцам в чемпионате КХЛ

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-25T08:18:21+03:00

Победитель игры определился только в овертайме

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Московская команда ЦСКА положила в свою копилку еще одну победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Помог это сделать уроженец Кузбасса Кирилл Капризов.

Соперником армейцев в домашней встрече стал нижнекамский «Нефтехимик». Основное время завершилось вничью со счетом 3-3, и игра плавно перетекла в овертайм, где исход решает одна забитая шайба. Ее в ворота «Нефтехимика» и отправил Кирилл Капризов на пятой минуте.

В основное время матча в составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков (13-я минута), Павел Карнаухов (15) и Грег Скотт (26), у «Нефтехимика» отличились Марат Хайруллин (11, 14) и Дамир Шарипзянов (54).

Сейчас ЦСКА удерживает лидерство в Западной конференции, набрав 70 очков, «Нефтехимик» с 35 очками идет десятым на Востоке.

В следующем матче ЦСКА дома встретится с казанским «Ак Барсом» 28 декабря.