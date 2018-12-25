В Кемерове незаконно брали деньги за вход на Красное озеро

СЕГОДНЯ 08:58 2018-12-25T08:58:34+03:00

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В Кемерове компания незаконно брала плату за вход на Красное озеро. Организацию и ее руководителя оштрафовали на 240 тысяч рублей.

Прокуратура Ленинского района установила, что ООО «Красное.42» ограничило свободный доступ горожан к озеру Красному и его береговой полосе со стороны пляжа и подъезда с проспекта Ленинградского. В качестве препятствия компания установила контрольно-пропускной пост, пройти через который можно было, только купив билет в кассе.

Данные ограничения препятствовали свободному использованию озера всеми горожанами, что является нарушением закона. В связи с этим прокурор Ленинского района возбудил в отношении общества с ограниченной ответственностью дело об административном правонарушении. Суд признал «Красное.42» виновным и назначил наказание в виде 200 тысяч штрафа. Кроме того, на 40 тысяч рублей был оштрафован руководитель данной компании, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что после открытия купального сезона 2019 года прокуратура продолжит проверки.