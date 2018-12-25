2018-12-25T09:13:27+03:00
Общество

Новокузнечан приглашают на новогодний флешмоб с телефонами

Участники флешмоба светом напишут название города
Екатерина РОМАНОВА
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Семья Никитиных, организаторов флешмоба. Фото: Управление культуры города Новокузнецка.Семья Никитиных, организаторов флешмоба. Фото: Управление культуры города Новокузнецка.
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Новокузнечан приглашают на флешмоб: горожанам предстоит выстроиться в виде огромных букв и цифр, которые сложатся в надпись «НК 2019».

По-новогоднему яркое мероприятие запланировано на 29 декабря и будет проходить на Площади общественных мероприятий. В наступающих сумерках горожане выстроятся в виде надписи «НК 2019», а затем одновременно включат фонарики на мобильных телефонах. А для того, чтобы яркая картинка получилась полной, все мероприятие будет снято при помощи квадрокоптера.

- Идею праздничного флешмоба предложила молодая семья Никитиных, - сообщает пресс-служба Управления культуры администрации города Новокузнецка. - Ребята считают, что новогоднее настроение нужно создавать самим. И призывают к этому всех новокузнечан.

Чтобы стать участником флешмоба, достаточно прийти на Площадь общественных мероприятий Центрального района 29 декабря к 16:30. В это время начнется построение, а в 17:00 живые буквы озарятся светом телефонных фонариков.

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