Морозы помешали проведению предновогодней ярмарки в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-25T09:16:32+03:00

Об этом сообщили в мэрии

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В Кемерове не состоится предновогодняя ярмарка, намеченная на 26 декабря. Причиной для отмены мероприятия стали морозы.

В администрации Кемерова во вторник сообщили, что из-за резкого понижения температуры воздуха областная сельскохозяйственная ярмарка отменена.

- О следующей дате проведения ярмарки будет сообщено дополнительно, - пояснили в мэрии.

Отметим, что 21 декабря в шести крупных городах Кузбасса прошли сельскохозяйственные ярмарки, где кузбассовцы смогли купить продукты к новогоднему столу со скидками.