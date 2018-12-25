Морозы помешали проведению предновогодней ярмарки в Кемерове
Об этом сообщили в мэрии
Морозы помешали проведению предновогодней ярмарки в КемеровеФото: Максим КИСЕЛЕВ
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В Кемерове не состоится предновогодняя ярмарка, намеченная на 26 декабря. Причиной для отмены мероприятия стали морозы.
В администрации Кемерова во вторник сообщили, что из-за резкого понижения температуры воздуха областная сельскохозяйственная ярмарка отменена.
- О следующей дате проведения ярмарки будет сообщено дополнительно, - пояснили в мэрии.
Отметим, что 21 декабря в шести крупных городах Кузбасса прошли сельскохозяйственные ярмарки, где кузбассовцы смогли купить продукты к новогоднему столу со скидками.