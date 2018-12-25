2018-12-25T10:03:54+03:00
Политика

Евгений Курапов покинул пост начальника департамента транспорта Кузбасса

Он уволился по собственному желанию
Екатерина БОРМОТОВА
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Евгений Курапов занимал должность начальника департамента транспорта с апреля 2017 годаЕвгений Курапов занимал должность начальника департамента транспорта с апреля 2017 года
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Руководитель кузбасского департамента транспорта Евгений Курапов покинул свой пост. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.

Евгений Курапов, занимавший пост начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области с апреля 2017 года, уволился по собственному желанию. Ранее Курапов работал заместителем главы Кемерова по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства, а также был начальником областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

В качестве исполняющего обязанности начальника департамента транспорта на сайте администрации Кемеровской области указан Дмитрий Антипов. Ранее он занимал пост начальника Управления перевозок, транспортного контроля и безопасности департамента транспорта и связи.

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