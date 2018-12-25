Евгений Курапов покинул пост начальника департамента транспорта Кузбасса
Руководитель кузбасского департамента транспорта Евгений Курапов покинул свой пост. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Евгений Курапов, занимавший пост начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области с апреля 2017 года, уволился по собственному желанию. Ранее Курапов работал заместителем главы Кемерова по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства, а также был начальником областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
В качестве исполняющего обязанности начальника департамента транспорта на сайте администрации Кемеровской области указан Дмитрий Антипов. Ранее он занимал пост начальника Управления перевозок, транспортного контроля и безопасности департамента транспорта и связи.