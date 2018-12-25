В Кемерове разыскивают 49-летнюю Ирину Ковешникову

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-25T10:09:59+03:00

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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают пропавшую 20 декабря 2018 года Ирину Ковешникову.

49-летняя жительница города Кемерово ушла из дома 20 декабря, и с тех пор она не выходила на связь с родными, а ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные, с бордовым оттенком, короткие, глаза карие.

В день исчезновения была одета в белый укороченный пуховик с капюшоном, черные брюки, коричневые сапоги и серую шапку.

С собой у женщины была черная сумка.

Если вам известно местонахождение Ирины Ковешниковой или вы видели ее после 20 декабря, сообщите об этом сотрудникам полиции или родственникам женщины.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.