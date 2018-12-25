В Кузбассе молодая мать порезала сына назло сожителю

СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-25T10:51:52+03:00

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В Беловском районе местная жительница несколько раз ударила четырехлетнего сына ножом. Поводом для такой жестокости послужило равнодушное отношение к ребенку ее сожителя.

Инцидент произошел в июле этого года. По версии следствия, 23-летняя женщина распивала спиртное в компании сожителя. Во время застолья она поинтересовалась, почему мужчина плохо относится к ее четырехлетнему сыну. Вопрос привел к ссоре, во время которой женщина сообщила, что может забрать ребенка и уехать. В ответ сожитель сказал, что она может убить ребенка, так как ему все равно, и вышел в другую комнату. Разозлившись, молодая мать взяла нож и несколько раз ударила сына ножом – ребенка спас сожитель, который прибежал на крики ребенка и выбил нож из рук пьяной женщины.

Врачам удалось спасти жизнь малыша. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. В отношении жительницы Беловского района было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Ее лишили родительских прав на мальчика, которого, к слову, она сама ранее отдавала в приют в связи с тяжелой семейной ситуацией, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.