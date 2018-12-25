2018-12-25T11:15:45+03:00
Происшествия

В Киселевске девушки-подростки обворовали знакомого в сауне

Они взяли банковскую карту мужчины и сняли с нее 44 тысячи рублей
Ирина АВТУШКО
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Киселевске задержали двух юных местных жительниц, которые в сауне похитили у своего знакомого банковскую карту. Девушки сняли с нее 44 тысячи рублей, которые потратили на одежду и косметику.

Как установило следствие, две девушки 16-ти и 14-ти лет отдыхали в сауне в компании молодых людей и употребляли алкоголь. Во время отдыха один из гостей заведения передал девушкам карту с просьбой сходить в магазин за закуской и сообщил пин-код от нее. Когда подростки вернулись, хозяин карты проговорился, что на ней лежит крупная сумма денег, по ошибке переведенная ему работодателем.

Девушки решили похитить карту и незаметно вытащили ее из чехла телефона, куда ее ранее положил владелец. После этого они договорились со своей знакомой перевести деньги на ее счет. Чужие деньги подростки потратили на покупку одежды и косметики. Владелец карты, обнаружив ее пропажу, вызвал полицейских.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. - Со следствием они сотрудничали, вину признали в полном объеме.

С девушками и их родителями будет проведена работа профилактическими органами, кроме того, в их отношении в суд передано уголовное дело.

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