2018-12-25T11:16:01+03:00
Происшествия

14-летний подросток из Кузбасса вымогал деньги у школьников

Своего он добивался, избивая жертв
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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14-летний житель Тайги в скором времени предстанет перед судом. Подросток отбирал у школьников деньги, угрожая расправой.

Подросток из города Тайга в июле 2018 года на улице встретил 12-летнего мальчка, с которым учился в одной школе. Решив, что тот слабее, подросток потребовал передать ему тысячу рублей. Мальчик отказался, тогда подросток ударил его кулаком по лицу, а потом – ногой по телу. И с тех пор при каждой встрече подросток напоминал про «должок». 12-летний школьник каждый раз отказывался давать деньги, и каждый раз 14-летний подросток избивал его. Когда начался учебный год, злоумышленник вновь принялся угрожать избиением. 12-летний школьник, уставший от побоев, передал ему деньги. Об этом узнала бабушка ребенка и обратилась в полицию.

В это же время в полицию обратились родители еще одного ребенка, 13-летнего ученика этой же школы. Накануне к нему подошел вымогатель и сказал, что сломает нос, если тот не отдаст ему все свои деньги. Мальчик испугался и выполнил требование, но потом рассказал об этом учителям и родителям.

Позже выяснилось, что вымогатель воспитывался матерью. Состоял на профилактическом учете в связи с употреблением алкоголя.

- Перед комиссией по делам несовершеннолетних следствием инициировано предложение о помещении подростка в центр для несовершеннолетних правонарушителей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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