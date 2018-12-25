2018-12-25T11:49:13+03:00
Общество

Где прячутся от пассажиров кемеровские маршрутки в обед и вечером

Фотографии затора из маршруток на заправке появились в социальных сетях
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Роман Бородин, "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: Роман Бородин, "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове на улице Красноармейской образовалась пробка из маршрутных такси. Фотографии в социальные сети выложил местный житель.

«Где все маршрутки? А вот они! Не могут довести до ума заправки, их всего две на весь город, но на 62ом проезде постоянно не работает. Вот так и стоим по 1,5-2 часа и в обед и вечером», - написал горожанин Роман Бородин.

Кемеровчанин пояснил, что фотографии сделаны на заправке у «Азота».

Отметим, что отсутствие транспортных средств на маршруте и долгое ожидание транспорта – одна из основных претензий кемеровчан к общественному транспорту. Напомним, что с 20 декабря в Кемерове изменилась плата за проезд в маршрутных такси. Теперь за одну поездку горожане платят по 22 рубля. Власти уверены, что увеличение стоимости проезда положительно скажется на обслуживании, и первые результаты нововведения будут заметны уже через три месяца.

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