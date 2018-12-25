Кемеровчанка избила сожителя сковородой из-за жалоб на зубную боль

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-25T12:12:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове женщина избила сожителя, который пожаловался ей на зубную боль и попросил сходить с ним в больницу. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Как установило следствие, конфликт произошел во время совместного распития спиртного. Мужчина пожаловался своей ранее судимой 55-летней сожительнице на боль в зубе. Сопроводить его в больницу кемеровчанка отказалась, после чего получила от обиженного мужа удар пряжкой от ремня. Женщина оказалась не из робкого десятка и в ответ нанесла гражданскому супругу несколько ударов по голове сковородой. На этом конфликт был исчерпан – мужчина ушел из дома.

Через несколько дней женщина узнала, что сожитель находится в больнице. Туда его доставила скорая помощь, вызванная прохожими. Однако спасти мужчину врачам не удалось. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

– В рамках расследования уголовного дела было установлено, что потерпевший был неконфликтным человеком, скандалил он только с сожительницей. Следует отметить, что обвиняемая ранее отбывала наказание за убийство собственного сына. В отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Сейчас уголовно е дело, возбужденное в отношении кемеровчанки, передано на рассмотрение в суд.