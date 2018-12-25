2018-12-25T12:43:31+03:00
Происшествия

Пьяный новокузнечанин матом обругал полицейского за замечание

Мужчине грозит уголовное наказание
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке пьяный 54-летний мужчина матом обругал полицейского полицейского, который сделал ему замечание. Теперь новокузнечанину грозит уголовное наказание.

Как было установлено следствием, в сентябре этого года новокузнечанин находился нетрезвым в общественном месте, за что был доставлен в местный отдел полиции. Там он стал вести себя агрессивно и выражался с использованием нецензурной лексики. Один из полицейских сделал ему замечание, за что получил в свой адрес продолжительный поток брани, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти, его дело рассмотрит суд.

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