В Новокузнецке поймали серийного похитителя канализационных люков

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-25T13:21:23+03:00

В Новокузнецке 48-летний местный житель похищал крышки от канализационных люков и сдавал их на металлолом Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Новокузнецке 48-летний местный житель похищал крышки от канализационных люков. Их он разбивал на мелкие части и сдавал в пункт приема металлолома.

Об акте вандализма полицейским рассказал представитель одной из обслуживающих организаций города. Общая сумма причиненного ущерба составила более шести тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правопорядка установили и задержали подозреваемого. Также они установили его причастность еще, как минимум, к трем случаям кражи городского имущества.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.