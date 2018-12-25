В Кузбассе пенсионерка отдала экстрасенсам 850 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2018-12-25T14:06:39+03:00

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В Белове пенсионерка хотела снять порчу и стала жертвой мошенников. За так называемые «сеансы исцеления» она отдала им около 850 тысяч рублей.

Пожилая женщина увидела на одном из центральных телеканалов программу с участием экстрасенсов и решила воспользоваться их услугами. Когда 66-летняя женщина поняла, что ее обманывают, то прекратила участие в дистанционных сеансах исцеления. К тому времени женщина уже заплатила лжецелителям около 750 тысяч рублей

Какое-то время спустя женщине позвонил медиум и сказал, что ей нужно пройти повторный курс снятия порчи. Пенсионерку заверили, что с ней в этот раз будут работать лучшие специалисты, скоро она почувствует улучшения в жизни, а также сможет вернуть себе уже потраченные деньги.

Женщина поверила аферисту и согласилась, однако не увидела обещанных результатов. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию. В общей сложности она успела заплатить мошенникам 850 тысяч рублей.

– В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника. Уже известно, что номер телефона, с которого он звонил пенсионерке, зарегистрирован в Санкт-Петербурге, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Максимальное наказание составляет пять лет тюремного заключения.