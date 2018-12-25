Кемерово сковали девятибалльные пробки

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-25T15:09:25+03:00

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В Кемерове транспорт встал в девятибалльных пробках. Одной из причин плотного движения стали несколько автоаварий.

Вечером 25 декабря Кемерово встал в пробках. По данный сервиса "Яндекс. Пробки", неожиданно плотное движение зафиксировано на проспекте Ленина. Здесь зафиксирована пробка в девять баллов, что на три балла выше обычного. На пересечении проспекта Ленина с улицей Волгоградской случилось ДТП. Еще одно дорожно-транспортное происшествие, затрудняющее движение автомобилистов, случилось на улице Сибиряков-Гвардейцев. К слову, пробка здесь превышает 1,7 километра, а скорость движения – лишь 7 километров в час.

Фото: "Яндекс. Пробки"

Из-за двух дорожно-транспортных происшествий – на Кузнецком проспекте и Кузнецком мосту – кемеровчанам сложно попасть из Центрального района в Рудничный и обратно. К слову, в Рудничном районе – на проспекте Шахтеров – зафиксировано еще одно ДТП.