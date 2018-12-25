2018-12-25T16:40:28+03:00
Общество

Как написать письмо главному Деду Морозу Кузбасса

Зимний волшебник прочитает письмо и ответит на него
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: музей-заповедник "Томская писаница"Фото: музей-заповедник "Томская писаница"
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Кузбассовцы могут еще успеть написать письмо главному Деду Морозу нашего региона. А зимний волшебник, в свою очередь, обязательно прочитает письмо и ответит на него, положив долгожданный подарочек под елочку.

Чтобы в новогоднюю ночь в ваш дом пришло волшебство, скорее пишите письмо Деду Морозу и отправляйте его по адресу: 652038 Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Писаная, музей-заповедник «Томская Писаница», Главному Деду Морозу Кузбасса.

Деду Морозу пишут не только из Кемеровской области – ему приходят письма из Волгограда, Белогородской области и других регионов. И чего только не просят у главного новогоднего волшебника! Lego, куклы, металлоискатель, единорога, аленький цветочек и огниво. Но есть и более приземленные мечты: хорошая жена для папы, вернуть рабочее место, душевное спокойствие и здоровье родным. И не исключено, что самые искренние желания сбудутся. А под елочкой дети и взрослые найдут самые лучшие подарки. Главное – успеть написать письмо Дедушке Морозу!

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