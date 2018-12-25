2018-12-25T17:36:17+03:00
Общество

В Кузбассе прошел традиционный Рождественский аукцион

На нем выручили более 450 тысяч рублей, которые пойдут на благотворительные цели
Ирина АВТУШКО
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Самым дорогим лотом стали новогодние костюмы Деда Мороза и СнегурочкиСамым дорогим лотом стали новогодние костюмы Деда Мороза и Снегурочки
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В администрации Кемеровской области прошел Рождественский аукцион в рамках акции «Кузбасс - территория добра».

В день аукциона на торги было выставлено 20 лотов - это эксклюзивные авторские работы преподавателей и студентов техникумов и колледжей Кузбасса. Изделия участники оценили по достоинству, поэтому и приобретены они были по цене, в несколько раз превышающей начальную. Самым дорогим лотом стали новогодние костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Их приобрели за 38 тысяч рублей при стартовой цене в 8 тысяч рублей.

Всего на Рождественском благотворительном аукционе, включая свободную праздничную продажу, было представлено более двух тысяч изделий студентов и мастеров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. Это мебель для дома и дачи, металлические подставки для цветов, мангалы и каминные наборы, изделия из керамики и солнечной бересты, вязаные и текстильные изделия, сувениры, хлебобулочная и молочная продукция, мясные полуфабрикаты.

Вырученные средства будут направлены на благотворительные цели, социально значимые программы учреждений профобразования, поддержку творческих молодежных инициатив и талантливых студентов.

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