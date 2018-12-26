Директор кемеровской турфирмы присвоила 6 миллионов и получила условно

СЕГОДНЯ 03:17 2018-12-26T03:17:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор кемеровской туристической фирмы Golden sun получила условный срок за присвоение более 6 миллионов рублей, принадлежащих клиентам. Заседание суда прошло в Заводском районе областного центра.

Уголовное дело в отношении 36-летней кемеровчанки было возбуждено летом 2017 года. В полицию обратились клиенты турфирмы Golden sun, которые приобрели путевки на отдых в России и за рубежом, однако их отпуск был испорчен. Директор агентства сообщила, что поездки отменяются, но возвращать деньги за проданные туры она не спешила. Всего обманутыми оказались 67 человек, а нанесенный им ущерб составил более 6 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вскоре полицейские задержали главу агентства. Следствие установило, что фигурантка уголовного дела знала о невозможности выполнения своих обязательств перед клиентами, однако продолжала продавать туры в разные точки мира и похищать деньги. Суд признал ее виновной и приговорил к четырем годам колонии условно с испытательным сроком четыре года. Также женщина должна выплатить потерпевшим более 5 миллионов рублей – около миллиона она уже выплатила за время предварительного следствия.