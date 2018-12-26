2018-12-26T04:24:55+03:00
Происшествия

Кемеровский пенсионер лишился полумиллиона из-за любви к меду

Полиция ищет двух воровок
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Pixebay.comФото: Pixebay.com
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В Кемерове пенсионер остался без полумиллиона рублей после покупки меда у двух незнакомок. Женщин разыскивают полицейские.

В полицию Рудничного района обратился 80-летний мужчина, который сообщил о хищении крупной суммы денег. Полицейские выяснили, что деньги пропали после визита двух незнакомок.

Как рассказал пенсионер, незнакомая женщина предложила ему купить мед. Мужчина впустил ее с подельницей в дом. Когда он вышел из комнаты, чтобы вернуть продавщицам пустые банки, женщины исчезли, прихватив с собой из шкафа сбережения пожилого человека. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фоторобот одной из подозреваемых

Фоторобот одной из подозреваемых

Сейчас полицейские разыскивают воровок. Их приметы:

Одна женщина славянской наружности, возраст около 30-40 лет, рост 160 сантиметров, телосложение плотное. Была одета в желтую куртку до колен, черную вязаную шапку с желтыми вставками и темные брюки.

Вторая женщина цыганской внешности в возрасте 25-30 лет. Рост 160 сантиметров, телосложение худощавое. Была одета в черный пуховик до колен, теплую шапку и брюки.

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