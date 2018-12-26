В Кузбассе фура сломалась при развороте и перекрыла трассу

СЕГОДНЯ 05:01 2018-12-26T05:01:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровском районе большегрузный автомобиль хотел совершить разворот и сломался, перегородив трассу для движения в обоих направлениях. На помощь водителю пришли сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел на автодороге Кемерово – Анжеро-Судженск. Как пояснил водитель большегруза, он хотел развернуться, но машина сломалась и встала, перегородив дорогу. устранить неполадку дальнобойщику помогли сотрудники Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства напоминают автолюбителям, что по возможности необходимо отказаться от дальних поездок в неблагоприятных дорожных условиях. Если поездки не избежать, стоит заблаговременно проверить исправность автомобиля, взять с собой буксировочный трос, зарядку для мобильного телефона, теплые вещи и термос с горячим напитком.

В случае непредвиденных ситуаций в пути немедленно сообщайте об этом в

оперативные службы:

- 8-(3842)-38-07-11, 38-07-42 - дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по

Кемеровской области;

- 8-(3842)-32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области;

- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба;

- 01 (101 – с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;

- 02 (102 – с мобильного) – полиция;

- 03 (103 – с мобильного) – скорая помощь.