2018-12-26T05:19:55+03:00
Происшествия

В Киселевске из горящей многоэтажки спасли 18 человек

Еще 30 человек вышли из дома сами
Екатерина БОРМОТОВА
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В Киселевске ночью загорелся многоквартирный дом. Из огня пожарные спасли 18 человек, еще 30 эвакуировались сами.

Пожар возник в холле на первом этаже около четырех утра – загорелся пол. На место выехали пять подразделений пожарных. До их прибытия из дома самостоятельно вышли 30 человек с нижних этажей, однако жильцы верхних не смогли самостоятельно спастись из-за сильного задымления. Им на помощь пришли пожарные.

- С помощью автолестницы были спасены восемь человек, один человек был спасен через окно с третьего этажа. Еще девять человек пожарные вывели на свежий воздух по лестничным маршам с использованием устройств для защиты органов дыхания, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован в 04.15. На месте работали 19 сотрудников МЧС. Предварительно известно, что возгорание возникло из-за прочих причин, связанных с неосторожным обращением с огнем. Виновное лицо устанавливается.

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