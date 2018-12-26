В Новокузнецк на частную вечеринку приехала Наташа Королева

СЕГОДНЯ 06:21 2018-12-26T06:26:14+03:00

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Популярная певица Наташа Королева не испугалась сибирских морозов и приехала в Новокузнецк, чтобы выступить на частной вечеринке.

Московская звезда исполнила несколько песен на частном корпоративе, который проходил в «Царской охоте». Своими впечатлениями от поездки Наташа Королева поделилась в Instagram с подписчиками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/683935" frameborder="0"></iframe> Наташа Королева в Новокузнецке..Видео: Instagram.

– Ты посмотри, как салютует! Мы в Новокузнецке, за окном минус 33, католическое Рождество, салют! – восторженно говорила Королева, сидя на подоконнике и снимая на телефон праздничный фейерверк. - Друзья, скоро Новый год, с наступающим!

К слову, Наташа Королева – не в первый раз в Новокузнецке. Так, в 2015 году исполнительница выступла на День города. А не так давно в одном из ресторанов были замечены другие звезды, также, как и Королева в этот раз, прибывшие на частный корпоратив - Дмитрий Нагиев и Доминик Джокер.