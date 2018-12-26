2018-12-26T07:43:47+03:00
Общество

В Кузбассе прошел мастер-класс по колокольному звону для работников уголовной системы

Он является важной частью храмового богослужения
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе провели мастер-класс для сотрудников уголовно-исполнительной системы по колокольному звону. Помощник начальника ГУФСИН по работе с верующими Глеб Курлюта – настоятель прихода, отметил, что колокольный звон — важная часть храмового богослужения. По его словам, звон оповещает о начале службы и приглашает верующих в храм и выражает праздничную торжественность важнейших мест богослужения, а в великие и воскресные праздники - духовную радость верующих.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области, Глеб Курлюта прочел лекцию о рождественских праздниках, постах и рассказал о Богословских курсах, открытых с этого года, а специалисты Кузбасской школы звонарей, провели занятие. После мероприятия, сотрудников угостили в трапезной «Иван-чаем» и постными пирожками.

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