В Кузбассе открыли 37 ледовых переправ

СЕГОДНЯ 07:53 2018-12-26T08:15:13+03:00

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В Кузбассе открыто 37 ледовых переправ, в том числе, 11 открыли за прошедшую неделю в Новокузнецком, Крапивинском, Яшкинском, Яйском, Промышленновском, Юргинском районах и в городе Междуреченск. Из 37 переправ семь – автомобильные, три гужевых и 27 пешеходных.

-Переправы оборудованы в соответствии со всеми требованиями безопасности. Вместе с тем на территории Кузбасса функционируют два наплавных моста, один из них расположен на реке Томь в поселке Майзас Междуреченского городского округа. Второй – на реке Кондома в посёлке Федоровка Новокузнецкого района, - отметили в пресс-службе МСЧ России по Кемеровской области.

Отмечается, что за состоянием ледовых дорог ежедневно следят их владельцы В свою очередь специалисты Государственной инспекции по маломерным судам осуществляют контроль за соблюдением мер безопасности на этих объектах, а также проводят рейды и патрулирования по местам массового выхода людей на лед в целях пресечения нарушений правил безопасности на льду. Сотрудники МЧС регулярно проводят беседы с рыбаками об опасностях зимней рыбалки. Помимо профилактических бесед с рыбаками, инспекторы также ведут работу с органами местного самоуправления и призывают муниципалитеты следить за тем, чтобы население было предупреждено - выход на лед вне ледовой переправы запрещен.