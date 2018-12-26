В новогодние каникулы в Кемерове пройдет около 250 праздничных мероприятий

СЕГОДНЯ 08:46 2018-12-26T08:46:23+03:00

Планируется, что их посетит более 50 тысяч человек

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В Кемерове в новогодние и рождественские праздники будет проведено около 250 праздничных культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Предполагается, что их посетит более 50 тысяч человек.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемерова, жителей и гостей столицы Кузбасса ждут 100 развлекательных, театрализованных и игровых программ, детских утренников. Они проходят во всех муниципальных и областных учреждениях культуры и спорта. Тематические выставки продолжат свою работу в детских школах искусств, библиотеках, Кемеровском областном краеведческом музее. Также состоятся эстафеты, спортивно-развлекательные программы, матчи и турниры, ледовые спектакли.

Помимо этого, на территориях снежных городков столицы Кузбасса в период зимних праздников будет проведено 10 тематических программ. В новогоднюю ночь на площади Советов пройдет традиционная встреча Нового Года «Карнавальная ночь 2019». С 23.00 до 00.00 здесь пройдет концертная программа творческих коллективов «Новый год шагает по планете» и прозвучат праздничные поздравления, с 00.00 до 00.50 будет организована праздничная программа, а после кемеровчан ждет дискотека.