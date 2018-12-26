2018-12-26T08:56:31+03:00
Общество

Кузбассовцев призывают отказаться от поездок на автомобилях

Из-за морозного тумана на дорогах снижена видимость
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровская Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о том, что из-за морозных туманов на дорогах области существенно снижена видимость. Автолюбителям, по возможности, лучше отказаться от дальних поездок.

Низкие температуры сохранятся до конца недели, и в течение всего этого времени видимость на дорогах будет снижена из-за морозного тумана, облаков выхлопных газов. Автолюбителям стоит отказаться от дальних междугородних поездок, также лучше всего ограничить использование личного транспорта и в городе. Если все-таки долгого переезда не избежать, возьмите с собой теплые вещи, проверьте заряд сотового телефона.

- Инспекторы рекомендуют автомобилистам выбирать меньшую скорость движения, больший боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Снижать скорость и избегать любых маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, - отметили в пресс-службе администрации города Кемерова. - Не забывать, что в мороз сцепление колес с дорожным покрытием снижается. Если в пути у водителя возникнут какие-либо неприятности, незамедлительно сообщить об этом сотрудникам оперативных служб, которые в морозные дни работают в усиленном режиме.

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