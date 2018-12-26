В Кемерове из-за густого дыма эвакуировались жители общежития

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-26T09:20:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Густой и едкий дым, неприятный запах и сирены пожарных автомобилей: с этого началось утро для жильцов общежития на Сибиряков-Гвардейцев. К счастью, пожар обошелся без жертв.

Утром в среду, 26 декабря жильцы общежития, что на улице Сибиряков-Гвардейцев, 19, почувствовали запах густого и едкого дыма. Как оказалось, пожар случился на седьмом этаже.

- Я была дома, когда услышала, как в подъезде соседи стали открывать-закрывать двери, подошла к своей и услышала запах гари, - рассказала жительница этого общежития. - Открыла дверь, увидела дым густой. Решила, что не хочу умирать, оделась и спустилась на первый этаж по второй лестнице. Говорят, кто-то поджег кресло. Уже не первый раз здесь что-то поджигают. До этого горели провода «Гудлайна»…

Спасаясь от дыма, жильцы самостоятельно покинули квартиры и вышли на улицу. Другие же принялись самостоятельно тушить возгорание.

- На седьмом этаже произошло возгорание мусора. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных, - сообщили подробности ЧП в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Причины пожара устанавливаются.