2018-12-26T09:44:40+03:00
Общество

Больницы и поликлиники Кемерова будут работать в праздничные дни

Помощь будут оказывать дежурные бригады медиков
Екатерина РОМАНОВА
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В течение всех праздничных дней кемеровчане в случае необходимости смогут обратиться за медицинской помощью в больницы и поликлиники.

В каждом медицинском учреждении областного центра будут работать дежурные врачи, кроме того, за амбулаторным лечением можно будет обратиться в поликлиники. Все они также будут работать в праздничные дни. Прием будет проходить следующим образом:

• Поликлиники: 30 декабря, 2, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 14.00.

• Травмпункты – круглосуточно.

• Кемеровское областное патологоанатомическое бюро - 30 декабря, 2, 4, 7 января с 8.00 до 14.00;

• Кемеровское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы – 29, 31 декабря, 3, 6, 8 января с 8.00 до 14.30.

• Муниципальное предприятие «Спецбюро» - ежедневно, кроме 1 января.

• Круглосуточный телефон экстренной медицинской помощи - 31-00-05. За телефонной консультацией можно обращаться по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, за исключением рекомендаций по курсовому лечению.

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